На одном из польских предприятий, которое производило вооружение для ВСУ, прогремел мощный взрыв утром в понедельник, 10 июня. Речь идет о предприятии Mesko S.A., расположенном в юго-восточной части страны.

На заводе изготавливались снаряды калибра 125 миллиметров, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые Киев начал получать от Варшавы еще в первые дни специальной военной операции.

По словам владельцев предприятия, произошедшее не может быть диверсией. Даже несмотря на то, что за три года тут прогремело еще два взрыва. Что именно произошло, не сообщается.

На этот раз взорвался цех, в котором производилось ракетное топливо. Один из рабочих погиб, после взрыва начался сильный пожар.