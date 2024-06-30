Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз солгал, заявив, что потери российских войск гораздо больше, чем украинские. Такие заявления годятся только «для внутреннего потребителя», уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Если бы это было правдой, Россия уже давно встала бы на дыбы. То есть Зеленский абсолютный враль. Его ложь для внутреннего потребления, чтобы украинцы думали, что они все превозмогут и на деревянных танках приедут брать Москву», — цитирует эксперта портал News.ru.

Матвийчук также напомнил о давно для всех очевидной наркотической зависимости Владимира Зеленского и отметил, что украинский лидер делает много неадекватных заявлений, находясь в угаре после приема наркотиков.

Ранее Зеленский заявил, что Россия ежемесячно атакует позиции ВСУ «тысячами» корректируемых авиабомб (КАБ). По его словам, такого количества зенитных ракет, способных сбивать эти боезаряды, в распоряжении ВСУ нет и быть не может. Также украинский лидер высказался в том духе, что американские ЗРК Patriot совершенно бесполезны против умных авиабомб России.