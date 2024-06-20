Ключевыми целями ВС РФ в настоящий момент являются Очеретино и Часов Яр в ДНР. Наступление в Харьковской области, которое Россия внезапно для Киева начала 10 мая, призвано отвлечь противника от этих населенных пунктов, рассказал порталу News.ru ветеран специальной военной операции Владислав Долгошея.

Он пояснил, что Очеретино и Часов Яр позволят ВС РФ окружить Торецк и взять агломерацию под свой контроль. Киев сейчас вынужден перебрасывать силы на Харьковское направление, чтобы остановить продвижение в этом регионе. Российские войска пользуются этим и осуществляют прорыв к Торецку.

Ранее эксперты сошлись во мнении, что в Харьковской области ВСУ попали в грамотно расставленный капкан. Они не могут теперь оставить регион, так как ВС РФ могут продвигаться дальше. Но и остановить наступление российских войск у Киева тоже не получается. Он несет огромные потери в живой силе и технике, не в силах решить собственные боевые задачи.