Санкции против Московской биржи способствовали укреплению рубля по отношению к китайскому юаню, евро и доллару. Издание “Ведомости” сообщило, что курс доллара может снизиться до 71-83 рублей.

Экономист Олег Кузьмин из банка “Ренессанс-Капитал” напомнил, что подобная ситуация уже возникала в 2022 году, когда доллар снизился до 51 рубля из-за опасений иностранных компаний, не желающих работать с российской валютой, а также сложностей с платежами за импорт.

Глава аналитического отдела банка Александр Фетисов также считает, что рубль будет постепенно укрепляться. Стабилизировать его могут лишь специально предпринимаемые сдерживающие меры. При этом в “Совкомбанке” прогнозируют курс к доллару на уровне 71-81 рубля, в “Россельхозбанке – от 84 до 87,7 рубля.