Популярный российский блогер Валя Карнавал раскрыла подробности своей личной жизни в большом интервью журналистке Надежде Стрелец. Девушка призналась, почему она стала инициатором расставания практически со всеми своими возлюбленными.

«У нас три месяца до его дня рождения были жесточайшие ссоры. Бытовуха нас съела. Бытовуха, ревность, непонимание», – рассказала Валя Карнавал о причинах расставания с блогером Сашей Стоуном.

По ее словам, ее отношения с Сашей Стоуном начались после совместных съемок в проекте «Звезды в Африке». Сначала отношения были идеальными, но со временем «бытовуха» начала их портит. При этом Саша Стоун хотел детей, а Валя Карнавал призналась, что еще не готова стать молодой мамой.

«Отношения двух артистов – это ужасно. Все артисты – сломанные дети, которые пытаются доказать, что мы чего-то стоим», – прокомментировала свои отношения с Егором Кридом блогер.

22-летняя Валя Карнавал призналась, что решила расстаться с Егором Кридом после того, как дубликат ключей от его квартиры не подошел к замку. Молодой человек решил сделать своей возлюбленной вторую пару ключей от своего жилья, но дубликат не подошел к замку. Валя Карнавал сочла это знаком свыше и бросила Крида.