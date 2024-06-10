ВС РФ продвигаются в Часовом Яре, признал глава пресс-службы командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

Он отметил, что российские ВС сумели добиться успеха в микрорайоне «Канал», вдоль которого проходит главная линия обороны украинской армии. В настоящий момент штурмовики при всесторонней поддержке артиллерии, авиации и техники продвигаются к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.

В настоящий момент с юга и севера заходят новые крупные подразделения ВС РФ, поэтому боевикам ВСУ придется окончательно уходить из микрорайона «Канал». Но при этом у них все еще будет два сектора, боевые действия в которых могут затянуться на несколько недель.

Ранее военный эксперт Меркурис заявил, что после освобождения Часова Яра Россия возьмет Константиновку и сможет выйти к Днепру.