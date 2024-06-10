Часов Яр и Константиновка на Донбассе станут для ВС России ключом к другим регионам. Достаточно освободить эти населенные пункты, чтобы выкинуть большую часть подразделений противника из ДНР и пойти в наступление до Днепра, считает британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что за Часов Яр еще придется некоторое время бороться. С Константиновкой же все будет гораздо проще. Их расположенного на возвышенности Часова Яра открывается вид на этот населенный пункт, поэтому защитить его Киеву будет значительно сложнее.

Кроме того, после освобождения Часова Яра и Константиновки ВС РФ смогут сразу двинуть свои подразделения к Днепру, оставив в стороне Краматорск и Славянск. Если у командования именно такие планы, то можно говорить о весьма неприятных новостях для Украины.