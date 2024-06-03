В зоне специальной военной операции ликвидированы украинские боевики, которые относились к элите ВСУ. Речь идет об Иване Поличове из националистического батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), а также о Владимире Яворском – штурмовике Главного управления разведки.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что где именно уничтожены украинские нацисты, неизвестно – под Часовым Яром или в Харьковской области.

Подразделение «Артан», в котором состоял Яворский, весной текущего года было брошено на штурм границы Белгородской области лично главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако там их «размотали» российские войска.

После этой операции подразделение пришлось полностью обновлять, вводя в него боевиков из других частей, отметил военкор.