В американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, сотрудник полиции перекрыл дорогу своим служебным автомобилем для оформления крупного ДТП. Проезжающий мимо электрокар Tesla протаранил на полном ходу полицейскую машину. Водитель электромобиля во время движения смотрел в своей телефон, доверившись система автопилота.

«Полицейская машина стояла на дороге с включенными проблесковыми маячками, а перед ней были выставлены сигнальные маячки для привлечения внимания водителей», – приводят авторы портала gizmodo отрывок из отчета полиции Фуллертона о произошедшем инциденте.

Известно, что водитель электрокара не управлял автомобилей, доверившись функции автопилота. Благодаря молниеносной реакции полицейский успел вовремя заметить приближающийся к месту ДТП автомобиль и успел отбежать в сторону.

Представители компании Tesla прокомментировали данную ситуацию заявив, что функция автоматического управления электромобилем называется «Полный автопилот (под наблюдением водителя)». Таким образом, компания-производитель электрокаров отмечает, что водитель обязан следить за дорогой во время активации данной функции.