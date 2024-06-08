Не меньше 30 военнослужащих ВСУ сбежали с позиций во время штурма украинского опорника российскими ВС. Кадры этого массового бегства показал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.

На записи видно, как бойцы Алтайской бригады сибирского объединения группировки войск «Центр» заходят на позиции украинских войск на одном из участков линии боевого соприкосновения. Военнослужащих активно прикрывает артиллерия.

Боевики ВСУ в первых рядах окопов понимают, что сейчас им придется несладко, но даже не пытаются сопротивляться. Они отходят к расположенной неподалеку лесополосе и пускаются наутек со всех ног.

Ранее взводный ВСУ с позывным «Диего» написал в Сети, что украинцы перестали присылать деньги на финансирование украинской армии. В ответ его обвинили в отсутствии патриотизма, так как пост был написан на русском языке.