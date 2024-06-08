Украинцы устали от вооруженного конфликта, уверен командир одного из подразделений ВСУ с позывным «Диего». Он пояснил, что на это указывает крайне низкий уровень пожертвований на армию.

«Диего» опубликовал в Сети объявление о сборе средств. Его просмотрели 15,5 тысяч пользователей, многие также оставили комментарии и лайки. Однако деньги прислали только 12 человек. Причем двое из них – это сам офицер и его супруга.

По словам командира, сбор денег является своеобразной «лакмусовой бумажкой», показывающей настроения в государстве. Тот факт, что люди перестали «донатить» на армию, демонстрирует крайнюю степень усталости от боевых действий.

Ранее волонтер Алла Мартынюк рассказала, что с трудом собирает средства на ВСУ. По ее мнению, предприниматели уехали и перевезли свой бизнес в другие страны, а у простых людей банально нет денег, что связано с безработицей, регулярными повышениями тарифов и цен.