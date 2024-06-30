На пляже в Одессе несколько отдыхающих решило искупать в море. Однако в нескольких метрах от плавающих в воде людей взорвалась морская мина. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в украинском Телеграм-канале «Политика страны».

«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, никто из отдыхающих на пляже не пострадал. Официальной информации о причинах взрыва в море в настоящий момент нет. Однако в украинских пабликах сделали предположение, что в море сдетонировала одна из морских мин, которые ВСУ устанавливали на рейде Одессы для защиты от высадки десанта.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения эшелона с военной техникой ВСУ во время разгрузки в Запорожье. В результате точного удара ОТРК «Искандер-М» было уничтожено несколько БМП, ЗРК «Бук», топливозаправщики и другие грузовые автомобили.