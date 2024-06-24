В Одессе прогремел мощный взрыв, на десятки километров распространяется густой черный дым.

В регионе была объявлена воздушная тревога, мониторинговые порталы сперва сообщили о ракете на Николаев, но затем боезаряд сменил курс на Одессу. Буквально через несколько секунд прогремел взрыв, после которого началось сильное возгорание.

Тут же появились сообщения, что “ракеты прекратили существование” в Одесском районе, однако выяснилось, что зафиксирован прилет. По какой именно цели, сейчас сказать сложно, однако черным дымом накрыло половину Одессы и часть Черноморска, что в 19 километрах от нее.

Скорее всего, удар наносился ракетами “Искандер” из Крыма. ПВО Украины традиционно не среагировала на баллистическую ракету.