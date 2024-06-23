В Кривом Роге на Украине сильный дым валит с территории коксохимического завода, рассказал Telegram-канал “Политика Страны”.

Местные жители отмечают, что над городом смог, также по всем районам распространяется неприятный запах. В ночь на 23 июня там слышались очень громкие звуки, поэтому не исключено, что с ними связано возгорание.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 21 июня заявлял, что в Кривом Роге слышались взрывы на объекте инфраструктуры, однако не уточнял, о каком именно объекте идет речь.

ВС РФ последние несколько суток атакуют промышленную, военную и энергетическую инфраструктуру Украины. Минувшей ночью прилеты были зафиксированы в Киеве и Житомире. По информации “Русской весны”, в столице Украины поражена авиабаза ВСУ.