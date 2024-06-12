В Киевской области после удара ВС РФ на одном из промышленных объектов в Киевской области вспыхнул сильный пожар, заявил руководитель столичной ОВА Руслан Кравченко.

Он отметил, что мощные взрывы прогремели в двух районах области. Промышленное предприятие продолжает гореть в одном из них. Тушат пламя пожарные из Киева, области, а также из компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги).

Всего привлечено 30 единиц техники и более 100 пожарных.

Кроме того, возгорания после ударов произошли на военных складах, автозаправочной станции и гаражах.

Особо отмечается, что жилые дома не пострадали. Промышленное предприятие, по предварительным данным, работало для нужд ВСУ.

Напомним, что утром 12 июня были также нанесены удары по Одессе, для чего использовались ракеты ОТРК «Искандер-М».