Рано утром 12 июня в Одессе прогремело два сильных взрыва, которые были слышны за десятки километров. За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога.

Какие объекты поражены, пока неизвестно, местные власти хранят молчание. Однако судя по звукам, это однозначно были прилеты, любая информация о сбитии ракет будет враньем.

По предварительной информации, удары наносились оперативно тактическим комплексом «Искандер». Интервал между взрывами составил не более минуты.

Напомним, в ночь на 12 июня удары наносились также по Киеву. Для этой цели задействовалась стратегическая авиация, дроны-камикадзе «Герань» и истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал».

ВС РФ атакуют в тыловых регионах Украины исключительно военную инфраструктуру, а также используемые для нужд ВСУ промышленные, энергетические и логистические объекты.