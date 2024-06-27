В ночь на 27 июня в Киеве зафиксировали целую серию мощных взрывов. Подробности пока не раскрываются, передает РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко информацию о взрывах тоже не комментировал. Телеканал ТСН сообщил также о стрельбе, не исключено, что украинские военные пытались сбивать дроны-камикадзе “Герань” из стрелкового оружия.

Помимо этого, взрывы гремели в Хмельницкой области. Там в последнее время под удары попадает аэродром в Староконстантинове, который готовят для приема американских истребителей F-16. Можно предположить, что и сегодня прилет зафиксирован именно там, но официально об этом не сообщается, Киев не раскрывает подробности атак на военные объекты.

Звучали взрывы и в Ивано-Франковской области, подробностей тоже нет.

В настоящий момент объявлена воздушная тревога в ряде регионов, сообщается о баллистической угрозе. Также дроны-камикадзе движутся курсом на уже упомянутый выше Староконстантинов.