Группа археологов, проводившая раскопки в районе населенного пункта Гуаренья в Испании, обнаружила очень необычный артефакт. Специалисты раскопали табличку, изображающую воинов. Как выяснилось, эта находка является творением рук представителей Тартессийской цивилизации, существовавшей порядка 2500 лет назад.

Уникальность находки заключена не в изображении, а текстом, выгравированным на табличке. По словам ученых, на 20-сантиметровой древней табличке расположена надпись на малоизученном диалекте одного из древнейших языков народов, некогда проживавших на территории современной Испании. Поэтому данная находка представляет невероятную ценность для ученых. Она позволит им расширить познания о древней культуре цивилизации Тартесса.

Обнаруженная табличка является всего лишь третьим артефактом, представляющим образец алфавита южного палеоиспанского языка. Сейчас специалисты пытаются расшифровать сохранившиеся фрагменты текста находки.