Депутат эстонского парламента Мартин Хельме призвал выслать из страны беженцев с Украины, которые используют в общении русский язык. Также он заявил, что Таллинн должен вообще отказаться от приема беженцев.

По его мнению, от Эстонии требуется «держать своих внутри, а чужих снаружи», невзирая на требования Евросоюза. Мнение Брюсселя при этом настоятельно рекомендуется игнорировать.

Также Хельме заявил, что тем украинским беженцам, которые еще остаются в Эстонии, нужно в два раза уменьшить предоставляемую помощь.

По словам парламентария, Таллинну нужно думать о собственной обороноспособности. Все предлагаемые меры должны высвободить деньги на эти цели, а также на снижение налогов для эстонских граждан.