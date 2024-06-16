Корреспондент издания News.ru Никита Цицаги погиб в ДНР в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщило агентство ТАСС, уточнив, что военкор находился в населенном пункте Никольское.

«Никита Цицаги погиб сегодня в Никольском», — говорится в сообщении оперативных служб республики.

Трагическую гибель своего корреспондента подтвердил и портал News.ru, сообщивший, что Цицаги находился в районе Никольского монастыря, что под Угледаром.

Военкор хотел сделать репортаж и вел подготовку к нему, когда по нему ударил вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, что Киев открыл охоту на российских журналистов в зоне СВО. Одна из целей ВСУ и Запада – скрыть правду о происходящем на Украине, продвигать исключительно свою информационную повестку.