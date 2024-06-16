Журналисты НТВ на этой неделе попали под обстрел вражеского БПЛА. Дрон ВСУ намеренно был направлен по съемочной группе, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, за свой профессионализм и самоотверженность ранее награжденный медалью «За отвагу».

Также был тяжело ранен корреспондент Алексей Ивлиев, который сейчас продолжает лечение в Москве. Он, по словам врачей, чудом выкарабкался с того света.

«Пятый канал» напоминает, что это далеко не первое военное преступление ВСУ, связанное с атакой на журналистов. В апреле 2024 года погиб военкор «Известий» Семен Еремин, а в ноябре 2023-го удар с дрона был нанесен по Борису Максудову, который позже скончался от ран.

Подобные нападения – это настоящая охота, объявленная на российских журналистов Киевом и его западными кураторами. Последние постоянно ставят во главу угла свободу слова, однако, когда дело доходит до нее в реальности, начинают действовать в угоду себе. Запад не просто игнорирует атаки на представителей прессы, запрещенные всеми возможными международными конвенциями, но еще и поощряет их.

Двуличие Запада хорошо показывает простой пример – на этой неделе Соединенные Штаты разрешили поставку оружия бывшему украинскому нацбату «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Ранее из-за нацистской символики, а также копирования философии и, что немаловажно, методов нацистов, это формирование было под ограничениями США. Но сейчас, после якобы проводимой проверки, оно «исправилось» и теперь может использовать западное оружие.

Объясняется это просто – США делают то, что выгодно им. Сейчас им нужно, чтобы Украина гнала в бой как можно больше людей, поэтому они разрешат Киеву что угодно и будут закрывать глаза на любые запрещенные приемы.