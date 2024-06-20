В ночь на 20 июня в Днепропетровске прогремела серия взрывов. Портал “Зеркало недели” сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

Какие цели поражены взрывами, пока не сообщается. Известно лишь, что атака производилась баллистическими ракетами, запущенными из Крыма.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в Киеве и ее 11 регионах Украины. Взрывы ночью звучали также в Одессе, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

19 июня был зафиксирован мощный прилет в районе Черноморска Одесской области. Киев и власти на местах до сих пор не раскрывают место удара, скорее всего поражен какой-то серьезный военный объект. Минобороны РФ пока информировало об этой атаке.

В ночь на 20 июня взрыв прозвучал также в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, это была работа систем ПВО.