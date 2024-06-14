В Черновцах на Западной Украине сотрудники ТЦК (украинские военкоматы) привлекли полицию и устроили облавы на военнообязанных мужчин в местных торговых центрах.

Полицейские задерживали призывников и уводили их в микроавтобус, в то время как работники военкомата стояли на всех входах и выходах, чтобы не пропустить военнообязанных.

Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации, предусматривающий крупные штрафы за уклонение от службы а армии. Кроме того, в Сети постоянно публикуются все новые кадры с принудительным призывом, в ходе которого мужчин отлавливают прямо на улице и заталкивают в «бусики». В подавляющем большинстве случаев их везут на медкомиссию, давно превратившуюся в простую формальность, и затем на фронт.