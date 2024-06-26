В Советском районном суде Челябинска в среду, 26 июня, проходит очередное заседание по делу Владимира Ческидова – так называемого “смолинского маньяка”. Сегодня в суд пришла одна из жертв – Екатерина, которая находилась в плену у изувера 14 лет.

Охрана провела Екатерину через служебный вход, соблюдая все требуемые меры безопасности. Она нерешительно улыбнулась, входя в зал заседаний. Хотя охрана и пыталась скрыть столь важного свидетеля от посторонних глаз, на видео женщина все же попала. Ей предстоит дать показания против маньяка.

Напомним, в конце июня прошлого года Екатерина сбежала от Ческидова, который удерживал ее на протяжении 14 лет. Еще одну пленницу он убил, а труп закопал на своем участке. Следствие подтвердило это информацию, обнаружив тело.

Маньяк сперва признал вину, однако заявил, что сексуальные отношения с Екатериной были по обоюдному согласию. Затем его признали невменяемым в Москве, но в Челябинске снова отправили в СИЗО. На прошлом заседании Ческидов заявил, что невиновен по всем пунктам обвинения. При этом в зал суда он явился в пижаме.