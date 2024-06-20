ВС РФ снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. В компании “Укрэнерго” заявили о серьезных повреждениях сразу в трех регионах.

Речь идет о Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях. Там после ударов российских ракет и дронов была отключена подача электроэнергии. Также повреждения зафиксированы на подконтрольной Киеву части ДНР.

Весной ВС РФ начали громить объекты энергетики Украины в ответ на удары по нефтеперерабатывающим заводам. Больше всего досталось Харькову, где уничтожены все ТЭС. Сейчас регион получает энергию от соседних областей. В данный момент по всей стране свет отключается по так называемым стабилизационным графикам, в отдельных регионах грозят отключать его на 15-20 часов в сутки.