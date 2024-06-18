Украинские боевики, оказавшиеся в западне в Волчанске в Харьковской области, предприняли попытку прорыва. Подразделения ВСУ, заблокированные российскими силами в многоэтажных зданиях в Волчанске, атаковали здание Волчанского Агрегатного завода. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Condottiero».

«Противник пытался контратаковать двумя группами 36 бригады ВСУ здания на агрегатном заводе. Понес потери и отступил. Активность БПЛА по прежнему высокая, на фоне снижения работы арты, оппоненты массово используют fpv дроны», сообщается в Телеграм-канале.

Утром 18 июня одновременно две группы 36-й бригады ВСУ предприняли попытку атаки. Однако российские бойцы дали существенный отпор. Оставшиеся в живых украинские боевики были вынуждены отступить назад.

Ранее сообщалось о неудачной попытке ВСУ контратаковать в Волчанске. Украинские подразделения 82-й ОДШБ пошли в контратаку и понесли значительные потери. По информации военных корреспондентов противник потерял в этой атаке около «двух взводов».