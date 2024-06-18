На правом берегу Днепра российская объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-1500 уничтожила склад с боеприпасами ВСУ. Telegram-канал «Война. История. Оружие» опубликовал видео этого эпичного удара.

Автор публикации рассказал, что цель обнаружил беспилотник, оператор которого отправил координаты на командный пункт. Тут же была поднята авиация, нанесшая мощный удар. Склад противника был полностью уничтожен.

После взрыва вакуумной бомбы произошел еще один, не менее мощный. Он оказался следствием детонации боеприпасов. Снаряды, мины и ракеты противника, которые он намеревался использовать для атак на российские позиции и мирные города, взлетели в воздух и устроили весьма эффектный салют.

Для удара использовалась авиабомба ОДАБ-1500 с модулем планирования и навигации, благодаря которому самолету даже не пришлось залетать в зону действия вражеских средств ПВО.