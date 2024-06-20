Российская ракета Р-500 уничтожила Гороховатский мост в Харьковской области, который был для украинских войск дорогой жизни.

Киев перебрасывал по нему личный состав, технику, вооружение и боеприпасы к Сватово и Кременной, а также на другие горячие участки фронта.

На опубликованном в Сети видео запечатлен момент прилета высокоточной ракеты прямо в сооружение. Оно оказалось уничтожено, восстановление, даже если возможно, потребует от Киева немало времени.

Ракеты Р-500 разработаны специально для оперативно-тактических комплексов “Искандер”. Они обладают дальностью поражения целей в 1 000 километров. На вооружении ВС РФ боезаряд состоит еще с 2009 года.

ВС РФ использует ОТРК “Искандер” для поражения самых различных военных объектов ВСУ, включая мосты складские помещения, пункты временного размещения боевиков.