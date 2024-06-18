Американские специалисты из Университета Южной Калифорнии провели исследование по выявлению причин старения человеческого организма. Ученым удалось выяснить, что за возникновение возрастных заболеваний и старения отвечают так называемые «прыгающие» гены – транспозоны. Результатами своей научной работы ученые поделились с журналом PLOS Genetics.

Около 45% человеческой ДНК состоит из транспозон, которые подавляются в молодых и здоровых клетках. Но с течением возраста активность этих генов возрастает, что приводит к различного вида возрастным нарушениям. Однако ученым еще не удалось выяснить, является ли активность транспозонов стимуляцией старения или же транспозоны становятся активными в результате старения организма.

В ходе исследования специалисты выяснили, что минимум несколько генов регулируют реализацию записанной в транспозонах информации. Ученые сопоставили эти гены с данными порядка 400 человек. В итоге, им удалось обнаружить взаимосвязь между признаками ускоренного старения и повышенной экспрессией данных генов.