Российский путешественник назвал свой опыт пребывания в Соединенных Штатах скорее положительным. В своем трэвел-блоге он написал, что во время кругосветного турне ему довелось побывать на Гавайях, где реакция на русских практически всегда позитивная либо нейтральная.

Так, в одном из магазинов продавец рассказал о любви к русской литературе, а также сообщил, что мечтает воочию увидеть Санкт-Петербург.

«Нам порой даже неудобно становится, когда люди из других стран так сильно положительно отзываются о России, а порой даже знают какие-то исторические или культурные аспекты лучше нас самих», — отметил путешественник.

Он добавил, что американцы задавали много вопросов о России, при этом лишь некоторые все еще верят в медведей, которые гуляют по улицам городов. Также русских туристов местные жители пригласили на ужин в кафе, а в пункте проката машин им предложили бесплатно обновить класс автомобиля до более высокого.