Абхазия стала одним из популярных у россиян курортов, однако все чаще отдыхающие разочаровываются, съездив туда. Тревел-блоге Наталья Ансталь назвала два альтернативных варианта, каждый из которых имеет свои преимущества.

Так, для отдыха на море идеальным выбором будет Сочи. Также можно съездить отдохнуть в Анапу, Геленджик либо в Крым. Все эти курорты ничуть не уступают Абхазии.

Если все же хочется полюбоваться красивыми природными видами, а наличие моря не имеет особого значения, то лучше выбирать Алтай, цитирует блогера портал News.ru.

По природным достопримечательностям Алтай выигрывает у Абхазии, там есть невероятно красивые уголки. Отсутствие моря вполне способны компенсировать живописные озера.