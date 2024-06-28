Президент Украины Владимир Зеленский верит в успех контрнаступления, которое запланировано примерно на осень, ближе к выборам президента Соединенных Штатов, рассказало издание “Царьград”.

Он имеет в своем распоряжении “план двойного удара” по России, однако не разглашает его, научившись на прошлогодних ошибках. Он представит план лишь представителям НАТО на саммите, намеченном на 9-10 июля.

На первом этапе контрнаступления главную роль должны исполнить истребители F-16, которые в середине лета поставят из Голландии. С их помощью Киев рассчитывает выбить ВС РФ из Харьковской области.

Второй этап будет таким же, как и в прошлом году. ВСУ попытаются прорвать оборону ВС РФ в Запорожской и Херсонской областях, чтобы выйти к Азовскому морю.

При этом Зеленский будет готовить так называемый “саммит мира” и делать вид, что собирается пойти на урегулирование конфликта. Скорее всего, его заявление об этом – лишь отвлекающий маневр, призванный усыпить бдительность России.