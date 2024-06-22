43-летний американский певец Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал свой арест за езду в нетрезвом виде, обратившись к поклонникам с трогательной речью прямо на концерте в Чикаго. Об этом в своем материале сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать, а я отвечаю вам взаимностью», – заявил со сцены Джастин Тимберлейк во время концерта.

Исполнитель хита Mirrors признался поклонникам, что прошлая неделя для него выдалась очень тяжелой. Авторы материала отмечают, что сразу после ареста певец находился в подавленном состоянии, а его мировой концертный тур был под угрозой срыва. Однако Тимберлейк нашел в себе силы собраться и выступить перед своими поклонниками в Чикаго в рамках концертного тура Forget Tomorrow Worl Tour, проходящего в поддержку его шестого студийного альбома.

Напомним, что Тимберлейк был арестован в начале этой недели в штате Нью-Йорк за езду в нетрезвом виде. Судебное заседание с участие артиста было назначено на июль.