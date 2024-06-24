Обеспокоенность Вашингтона из-за его же разрешения для Украины использовать ракеты ATACMS для ударов по военным объектам на территории России серьезно усилится из-за удара ВСУ по Севастополю. В результате погибли мирные люди, в том числе и дети, пишет издание The Telegraph.

По словам авторов издания Киев давит на Вашингтон с целью добиться разрешения наносить удары вглубь территории РФ. Однако в США якобы волнуются, что это приведет к эскалации конфликта.

“Украина не прокомментировала ситуацию, но этот удар вновь усилит обеспокоенность в Вашингтоне по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского снаряжения для нанесения ударов по России”, – сообщило издание.

В Минобороны России заявили, что ответственность за этот удар несет не столько Киев, столько Вашингтон, который не только предоставил Украине ракетное вооружение, но и постоянно проводит разведку, чтобы находить цели в Крыму.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что удар по Севастополю продемонстрировал, что США выбрали путь терроризма, надеясь отсидеться за океаном. Однако на этот раз это у них не получится.