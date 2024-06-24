Удары ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS показали, что Белый дом окончательно стал на путь терроризма. Однако гражданам США на этот раз не удастся отсидеться за океаном. Им придется нести ответственность за гибель невинных людей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что беспилотники США ежедневно кружат над Черным морем, выявляя цели для ударов. Кроме того, ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, которые использовала Украина, вряд ли запускались без участия опытных специалистов из Соединенных Штатов.

Это в очередной раз доказывает, что политика Вашингтона псевдогуманна и сейчас она окончательно сгинула “в кровавом болоте” конфликта на Украине. США потворствуют ударам Киева по гражданскому населению, окончательно избрав путь международного терроризма, по которому идут бандеровцы, отметил посол.

При этом в Пентагоне комментировать удары ВСУ по Севастополю не стали, заявив однако, что знают об атаке.