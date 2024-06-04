Светящие экраны гаджетов делают людей рассеянными и бесчувственными

Как отмечает профессор философии права Альфонсо Баллестерос Сориано из Университета Мигеля Эрнандеса (Испания), привычка реагировать на события в смартфоне приучает нас легко отвлекаться от важных дел. Источник: The Conversation.

Вы читаете книгу. Внезапно на мобильнике звучит уведомление. А может сигнал и не звучал, вы просто решили полистать соцсети 15 минут. Вам просто нужно отвлечься, самоотвлечься. Сколько минут потребуется вам после, чтобы вернуться к прежнему занятию?

Обычно кажется, что на прочтение сообщения уходит всего пара минут. Это так, если по пути мы не отвлекаемся на что-то другое. Однако даже если нам понадобится всего несколько секунд, чтобы прочесть уведомление, потерянного времени будет намного больше: 23 минуты. Ровно столько требуется среднестатистическому человеку, чтобы восстановить состояние внимания к ранее прерванному занятию.

Отвлеченность на 23 минуты – это много. В особенности учитывая, что нам приходят десятки уведомлений за день. Постоянные отвлечения мешают нам контролировать собственное время. Это может превратить нас в неких существ, разделенных на несколько частей, практически не связанных друг с другом.

Такая атомизация задач ухудшает нашу диахроническую идентичность, то есть историю нашего «я», которая должна быть связной и отражающей жизненно важный проект каждой личности. Мы можем спросить себя по прошествии дней, месяцев, лет: что стало с моим временем? Действительно ли я посвятил свое время тому, чего хотел?

Трясина многозадачности

Для оправдания постоянного отвлечения на смартфоны используется термин «многозадачность». Этот термин возник, когда был созданы первые двухпроцессорные компьютеры, способными выполнять две или более задач одновременно. По мнению американского нейробиолога Эрла Миллера, люди на такое не способны. Человек не делает несколько дел одновременно, а чередует их. Таким образом, за одной задачей следует другая, затем следующая. А чрезмерное чередование задач, к которым мы вынуждены привыкать в современном мире, ухудшает нашу сосредоточенность.

Внешние помехи отключают наше постоянное внимание и стирают часть нашей рабочей памяти. Между тем постоянность внимания может привести к так называемым «состояниям потока». Они требуют глубочайшего внимания и тесно связаны со счастьем. Это те состояния, в которых объект (художественная книга, которую мы читаем, например) поглощает нас полностью.

Многие из нас помнят подобные моменты в своей жизни, и они особенно приятны. Мы полностью погружались в задачу. Однако экран смартфона (даже без интернета и уведомлений) не способствует развитию внимания.

А если говорить о детях, то тут дела обстоят намного хуже. Отказ от светящихся экранов особенно необходим детям.

Внимание следует воспитывать

Детей необходимо обучать вниманию, развивать вкус и отношение к себе. Но это невозможно, если они привыкают к постоянным раздражителям, делающим для них все прочее скучным. Они ощущают себя некомфортно во всем, в том числе и в самом себе. Им нужны все более высокие дозы раздражителей. В результате образование для них приходиться сводить к наращиванию стимулов. Речь идет о продолжающейся геймификации образования вплоть до тех пор, когда занятие уже невозможно будет отличить от видеоигры.

Но воспитание у ребенка внимания и вкуса требует скуки. Человеку, однажды взращенному, уже не надоедает ни одиночество, ни хорошая книга, ни разговор. Культурный человек наслаждается этими вещами. Но ребенок, воспитанный с помощью экранов, не сосредотачивается на чем-либо, а ищет лишь что-то новое.

Он охотник за стимулами или, в лучшем случае, за информацией. Детям нужно привыкнуть к чтению, к тишине или просто ко внешнему ничегонеделанию. И прежде всего, во время игры детям необходимо использовать свое воображение. Все это помогает развивать внимание, отношения с самим собой и готовить юного человека к общественной жизни.

В рекламных роликах, описывающих прелести гаджетов в современном школьном образовании, не упоминают о таких мелочах.

Зачем же мы удивляемся впоследствии тому, что наши дети полны беспокойства или имеют слабую уверенность, оказываются зависимы от одобрения других людей. У них просто не было времени узнать, кто они такие, и сформировать прочную личность. Они не успели поговорить сами с собой – встретиться с этим в один из моментов скуки и начать внутренний диалог.

У многих современных детей попросту нет времени на развитие своей личности. Быстрый ритм жизни, все новые технологии и стремление к успеху заставляют их родителей организовывать детям проведение времени впустую, хотя требовалось заставить их работать над собой. Многие школы делают то же самое.

Проблемы с эмпатией

Проблемы сопереживания другим, по мнению психолога Шерри Теркл, сегодня возникают потому, что у детей не культивируется одиночество. Ты – это другой я. Но если нет своего «я», если не знаешь себя, то как сможешь узнать другого? Парадоксально, но Теркл показывает, что, лишь культивируя время одиночества, мы можем обрести подлинное сочувствие и дружбу с другими. Формирование личности и отношения с другими людьми тесно связаны.

Только так, подчеркивает Сориано, можно увидеть, как постоянная активность портит отношения. Рефлексивное одиночество, добавляет он, необходимо создавать именно для достижения прочных отношений с другими.