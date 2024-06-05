Исследователи из Йоркского университета в Торонто выяснили, что ограничение использования социальных сетей в значительной мере способно повысить самооценку и улучшить психическое состояние человека. В особенности, это касается представительниц прекрасного пола, так как они проводят достаточно много свободного времени в соцсетях. Своими выводы специалисты опубликовали в научном издании Body Image.

Согласно исследованию, женщины, отказавшиеся заходить в свои соцсети всего на семь дней, отметили больший уровень своего душевного спокойствия и радость от своего внешнего вида в сравнении с теми, кто продолжал посещать цифровые платформы.

По мнению ученых, цифровой детокс в значительной мере улучшает у женщин самооценку, повышает стрессоустойчивость, улучшает психоэмоциональное состояние. Ограничение проведения времени в соцсетях открывает для женщин больше возможностей в обыденной жизни. Они могут уделить больше времени для занятия своей внешности, заняться любимым делом, посвятить время родным и близким.

К тому же, как объяснили ученые, стандарты красоты, диктуемые современными веяниями, постоянно представленные знаменитостями в социальных сетях, губительно влияют на самооценку современных женщин. Поэтому уменьшение времяпровождения в соцсетях улучшает психоэмоциональное состояние, считают ученые Йоркского университета в Торонто.