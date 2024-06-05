Личность мужа дочери Анастасии Заворотнюк Анны перестала быть тайной. Портал Super.ru выяснил, что супругом, о котором девушка рассказала незадолго до смерти актрисы, является 30-летний бизнесмен.

По словам Анны, она вышла замуж в 2020 году. А до этого 8 лет встречалась со своим нынешним мужем. Она не показывала в социальных сетях его фотографии и не называла имя. Только на похоронах Анастасии Заворотнюк удалось раскрыть секрет.

Мужем дочери актрисы оказался 30-летний Тимур Исмаилов. В период с 2013 по 2017 год он проходил обучение в Школе бизнеса Джозефа Любина в нью-йоркском университете Пейн. Там с 2015 года училась и Анна, поэтому они вполне могли познакомиться.

Сейчас Исмаилов является генеральным директором компании Pamo Global в Дубае, куда довольно часто летает Анна. До этого он также работал в компаниях EnlightCareer в Нью-Йорке и TRT International в Нью-Джерси.