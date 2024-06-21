В зоне ответственности группировки ВС РФ “Центр” истребителями-бомбардировщиками Су-34 успешно поражена бронетехника противника. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что ВСУ хорошо замаскировали свои подразделения с техникой, однако разведка своевременно выявила их местоположения. После этого ВКС РФ нанесли точные удары авиабомбами ФАБ с модулями планирования и коррекции.

После выполнения боевой задачи самолеты спокойно вернулись на аэродром постоянного базирования. Благодаря использованию бомб с УМПК им не пришлось входить в зону поражения украинской ПВО, что устранило все возможные риски.

Напомним, ранее стало известно о втором применении авиабомбы ФАБ-3000 в Часовом Яре.