Вслед за первым ударом с применением авиабомбы ФАБ-300 с УМПК в Липцах Харьковской области ВС РФ сразу же нанесли второй. На этот раз – в Часовом Яре на территории ДНР, сообщил портал “Военное дело”.

Авторы публикации ссылаются на украинские Telegram-каналы, рассказавшие, что теперь российские военные стали чаще применять этот сверхмощный боеприпас.

Западные военные эксперты сравнивают его по мощности с тактическим ядерным оружием. При этом УМПК превращает неуправляемую бомбу в ракету с дальностью до 70 километров. Зона сплошного поражения такой авиабомбой достигает 230 метров. При это осколки уничтожают все живое на дистанции до 1240 м от места атаки.

Унифицированные модули планирования и коррекции дают также возможность защитить самолеты ВКС РФ, которым не требуется входит в зону действия вражеской ПВО.