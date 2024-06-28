В одном из приграничных районах Брянской области сотрудниками ФСБ был задержан местный житель по подозрению в госизмене. Подозреваемый собирал информацию о местах дислокации подразделений армии России и передавал информацию сотрудникам украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в Брянской области.

«Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена – ред.)», – сообщает пресс-служба силового ведомства.

Мужчина был задержан по решению суда. Жителя Брянской области обвиняют в сотрудничестве с представителями спецслужб Украины. Подозреваемый собирал информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения и численности подразделений ВС РФ в приграничных районах Брянской области на регулярной основе. Собранные данные мужчина передавал своему куратору из украинской разведки.