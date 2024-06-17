В боях под Соледаром в очередной раз отметилась тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую задействовали военнослужащие РХБЗ ВДВ. Она выжгла позиции противника, не оставляя ему ни единого шанса на спасение.

220-миллиметровые термобарические снаряды ударили по заглубленным укрытиям боевиков ВСУ и полностью их уничтожили. ТОС-1А обладает небольшой дальностью, что создает определенные риски, однако для нее обеспечили прикрытие боевые машины десанта БМД-2КУ, сообщило Минобороны РФ.

Ранее под Угледаром российские ВС использовали для ударов по украинским нацистам новую ТОС-2 «Тосочка», дальность которой заметно увеличена. Эта система может выпускать за один залп до 18 боеприпасов. Кроме того, в скором времени в зону СВО может поступить ТОС-3 «Дракон», разработка которой практически завершена.