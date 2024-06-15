Несколько тысяч украинских боевиков страдают от посттравматического синдрома (ПТСР) и других психологических травм, полученных в ходе боевых действий. Однако они продолжают служить в армии, сообщило издание Sky News, передает РИА Новости.

Авторы публикации пояснили, что ВСУ рискуют такого солдата безвозвратно. В любой момент он может сорваться, нанести серьезный вред жизни и здоровью. Причем не только своим, но и других военнослужащих ВСУ.

Также отмечается, что из нескольких тысяч боевиков ВСУ с серьезными психическими расстройствами на лечение отправляются только единицы. Причем у них уже все настолько серьезно, что возникают сомнения в возможности восстановить психику.

Остальные военные продолжают службу, в том числе и на передовой, где признаки опасных заболеваний становятся все хуже с каждым днем.