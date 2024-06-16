Движение автомобильного транспорта в центральном районе Ростова-на-Дону было ограничено сотрудниками силовых структур утром 16-го июня из-за захвата арестантами заложников в СИЗО. Соответствующая информация была озвучена пресс-службой городской администрации.

«В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств в центральной части города», – сообщает Телеграм-канал «Администрация города Ростова-на-Дону».

Движение автомобильного транспорта было ограничено по проспекту Кировскому, на отрезке движения, ограниченного улицами Красноармейска и Суворова, а также по улице Максима Горького, на отрезке, ограниченного переулком Университетский и проспектом Кировский. Также силовики перекрыли движение транспорта по улице Суворова от переулка Университетский до проспекта Кировский.

Ограничения связаны с проведением сотрудниками силовых структур операции по освобождению заложников в городском СИЗО. Известно, что группа арестантов взяла в заложники двоих сотрудников СИЗО, требуя предоставить им «зеленый коридор» для выезда из страны.