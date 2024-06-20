Трое российских штурмовиков из Забайкалья взяли два опорных пункта противника. Причем второй они захватили безо всякой команды, так как времени на ее получение не было.

Один из бойцов с позывным “Джек” рассказал, что задача была взять вражеский опорник. Однако когда бойцы ее выполнили, то обнаружили в непосредственной близости еще один опорный пункт.

“И мы самостоятельно, без команды решили взять и его. Нас было трое бойцов. Мы свободно зашли, зачистили, взяли в плен несколько человек и улучшили свои позиции”, – рассказал военный.

Также он отметил, что подобные операции позволяют застать противника врасплох. Бойцы ВСУ устали от боевых действий, их моральный дух низок, а опыт у недавно мобилизованных военных практически нулевой. Поэтому они даже не успели оказать серьезное сопротивление.