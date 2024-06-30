Российская армия смогла выбить подразделения ВС Украины с левого берега Днепра в Херсонской области, теперь активные боевые действия продолжаются на островах. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, благодаря активным наступательным действия российской армии удалось полностью выбить противника с левобережья Херсонской области. Губернатор региона отметил, что в настоящий момент идут ожесточенные бои за контроль над многочисленными островами реки Днепр. При этом глубоководная река в настоящий момент выполняет функцию природной линии разграничения зоны боевых действий.

Ранее Министерством обороны Российской Федерации были опубликованы кадры с уничтожением украинской реактивной системы залпового огня M270 A1, способной запускать тактические баллистические ракеты ATACMS, в зоне спецоперации. Цель была поражена ОТРК «Искандер-М». При этом были также уничтожены машины с дополнительным боекомплектом.