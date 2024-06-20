ВС РФ устроили противнику на Купянском направлении настоящий огненный ад ударом сразу четырех мощных авиабомб. Об этом рассказал портал “Русская весна”.

На опорный пункт ВСУ у населенного пункта Орлянское обрушились две фугасные и две объемно-детонирующие авиабомбы – ФАБ и ОДАБ. Это привело к серьезному возгоранию и стремительному повышению температуры на места атаки.

Все дело в том, что ОДАБ – это термобарические авиабомбы, которые распыляют специальное воспламеняющееся вещество. Оно образует вокруг боезаряда аэрозольную смесь. Именно она загорается в момент взрыва и выжигает позиции противника. У него не остается ни единого шанса спастись даже в хорошо защищенном укрытии, так как аэрозоль способен проникнуть в любые щели.