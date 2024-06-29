Чем сильнее проваливаются очередные операции ВС Украины, тем более опасные решения по конфликту принимают Соединенные Штаты. Такими темпами они скоро обострят ситуацию до крайнего предела, что опасно для США, уверен американский журналист Блейз Малли.

В своей публикации в издании Responsible Statecraft он пояснил, что ранее после каждого нового витка эскалации президент США Джо Байден делал паузу и оценивал реакцию России. Однако сейчас все идет гораздо быстрее, что чревато серьезными ошибками в действиях американских властей.

Ранее США категорически не хотели отправлять на Украину некоторые виды оружия, но со временем большинство запретов были сняты. Кроме того, сейчас Белый дом планирует вновь размещать в Киеве своих военных подрядчиков. Байден еще не дал добро на это, однако вряд ли есть сомнения в положительном решении данного вопроса.