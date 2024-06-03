Чешский власти решили запустить пилотный проект, направленный на возвращение украинских беженцев домой. Министерство внутренних дел Чехии будет оплачивать дорогу домой всем украинцам, пожелавшим вернуться на родину. Об этом в своем материале сообщает Radio Prague International (RPI).

Инициатива чешских властей подразумевает оплату билетов для возвращения на родину около 400 украинских беженцев, а также бесплатную организацию санитарного транспорта для перевозки 30 украинских пациентов, не способных передвигаться самостоятельно. На первом этапе пилотный проект получил финансирование из бюджета страны в размере 5,5 миллионов чешских крон (примерно 240 тысяч долларов).

Власти Чехии отмечают, что данная инициатива подразумевает выделение помощи для добровольного возвращения украинских беженцев домой однократно. При этом данная программа будет действовать до ноября текущего года.