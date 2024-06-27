Активные боевые действия начались на границе Белгородской области и Украины. Сейчас боевые действия проходят в районе населенного пункта Сотницкий Казачек, расположенного на украинской территории.

Такая информация появилась на украинских интернет-ресурсах. Масштаб всей ситуации пока сложно оценивать из-за малого объема имеющейся информации. Данный участок фронта расположен западнее от зоны боевых действий в Харьковской области.

Населенный пункт Сотницкий Казачек ранее упоминался в российских СМИ, когда украинские диверсанты совершали рейды на территорию России. Именно из данного района украинские ДРГ предпринимали попытки перейти границу. В контексте упоминается информация о террористических рейдах РДК (Русского добровольческого корпуса – террористическая организация, запрещенная в России) на территорию РФ.

Как отмечает издание «Московский комсомолец», новая операция российской армии является процедурой по ликвидации базы для атак на российскую территорию – «вырезаем раковую опухоль».